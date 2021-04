Cualedro (Ourense) se suma desde el lunes a los ayuntamientos cerrados con restricciones máximas

Carral, A Illa de Arousa y Monterrei mejoran su situación y empeoran Cambre, As Pontes, Cambados, Catoira y Cangas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ayuntamiento de Cualedro (Ourense) se sumará, a partir del próximo lunes 19, al grupo de municipios con restricciones máximas, en el que permanecerán también O Grove, A Pobra do Caramiñal y Carballeda de Valdeorras. Así, estos cuatro municipios seguirán con el cierre perimetral y la hostelería solo podrá abrir con servicio a domicilio y para llevar.

Así lo ha decidido el subcomité clínico en la reunión de este viernes, en la que se han analizado los últimos datos de la evolución de la pandemia por coronavirus y que ha llevado a cabo también la revisión de los niveles para el resto de municipios gallegos.

Al margen de este grupo, se ha determinado el nivel alto de restricciones para nueve ayuntamientos: Cortegada, O Barco, Padrenda, Rubiá, Lobeira, Barreiros, Boimorto, Boiro y Cambre. En estos municipios están cerrados los interiores de la hostelería.

En el nivel medio se sitúan O Irixo, A Pobra do Brollón, Meira, Trabada, Ribeira, Carral, Muxía, As Pontes, Ortigueira, Cambados, Catoira, Cangas, Marín, Meis, Gondomar, Vilanova, Vilaboa, Soutomaior, Sanxenxo, Ribadumia, Meaño, As Neves, A Illa de Arousa e Vilagarcía. En este grupo de municipios la hostelería puede servir en terrazas al 50 por ciento de su capacidad y en el interior, al 30 por ciento.

En el resto de ayuntamientos gallegos, estarán vigentes las restricciones fijadas en el nivel medio bajo, que principalmente afecta a los aforos de la hostelería (50 por ciento en interior y 75 por ciento las terrazas).

CARRAL, A ILLA Y MONTERREI MEJORAN

Una de las principales novedades son para Carral y A Illa de Arousa, que mejoran y ahora podrán reabrir los interiores de la hostelería, al pasar de nivel alto de restricciones al nivel medio.

Por su parte, Monterrei pasa de nivel de restricciones alto a nivel medio bajo, con lo que también podrá reabrir y con el máximo aforo permitido en Galicia en este momento.

Por su parte, pasan a tener nivel alto de restricciones el ayuntamiento de Cambre, que este fin semana todavía estarán en situación media, por lo que a partir de lunes tendrán más limitaciones, especialmente, en los aforos de la hostelería.

También empeoran los municipios de As Pontes, Cambados, Catoira y Cangas, que pasa de nivel medio bajo a nivel medio de restricciones.