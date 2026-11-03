Cuatro detenidos en Camariñas, A Coruña y Madrid por falsear identidades para dar de alta a trabajadores irregulares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha realizado cuatro detenciones de ciudadanos de nacionalidad senegalesa en Camariñas, A Coruña y Madrid por falsear identidades para dar de alta a empleados irregulares.

En un comunicado, la Policía explica que las investigaciones comenzaron tras detectarse diversas irregularidades en las altas de trabajadores en la Seguridad Social en empresas de varias provincias españolas, en las cuales se utilizaban documentación ilegítima.

La investigación tuvo su origen en una comunicación de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, donde se alertó sobre un ciudadano dado de alta simultáneamente en el Régimen General de la Seguridad Social en varias provincias.

Así, agentes pertenecientes al Grupo 2 de Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de A Coruña desarrollaron dos operaciones paralelas, llamadas 'ThreeFall' y 'Gama'.

Las gestiones policiales permitieron localizar en el municipio de Camariñas (A Coruña) la empresa pesquera donde uno de los implicados trabajaba suplantando la identidad de un tercero. "Se averiguó que un empleado de la propia empresa presentó a su jefe a este ciudadano asegurando que contaba con permiso de residencia, trabajo y la titulación requerida para el sector pesquero", explica el relato policial.

Así, la operación 'ThreeFall' se saldó con tres detenciones: el trabajador en situación irregular que suplantaba la identidad en la empresa; el compañero de trabajo que lo presentó al empresario, "a sabiendas de que la documentación era falsa", el titular legítimo de la documentación, localizado y detenido en Madrid en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid.

Además, en la operación 'Gama' los agentes detuvieron en A Coruña a un varón que cedió su permiso de trabajo para que personas en situación irregular se dieran de alta en empresas de Galicia y Andalucía. "Con esta práctica, mientras los trabajadores realizaban la labor en situación irregular, el titular legítimo obtenía cotizaciones fraudulentas para futuras prestaciones sociales", señala la Policía Nacional.