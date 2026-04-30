Cuatro heridos en un accidente entre dos vehículos que provocó que uno de ellos cayese a un río en Negreira

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente entre dos vehículos en Negreira (A Coruña), que provocó que uno de los coches implicados cayese a un río.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas en el punto kilométrico 0 de la DP-5602. Fueron varios particulares los que alertaron, explicando que se había producido una colisión frontal entre dos vehículos, cayendo uno al río.

Por ello, se dio aviso al 061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago hasta el punto, así como a los bomberos de Santa Comba, al GES de Brión, a la Guardia Civil de Tráfico y a Protección Civil de Negreira.

Cuando llegaron los bomberos, los implicados ya estaban fuera de los vehículos. Tres de los heridos viajaban en el coche que cayó al río, siendo trasladados al hospital, uno de ellos en helicóptero en estado grave.

El otro coche terminó impactando contra un muro, resultando su único ocupante herido y trasladado.

En el operativo también participó la Policía Autonómica, que se encontraba en la zona en el momento del accidente.