Culleredo (A Coruña) aumentará la vigilancia sobre los taxis del aeropuerto para que se cumpla el sistema de refuerzo

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A CORUÑA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña) aumentará, a partir de este lunes, la vigilancia sobre el servicio de taxis del aeropuerto de Alvedro tras haber observado incumplimientos en la bolsa de refuerzo dispuesta por el aumento de vuelos temporal. Esta situación se ha dado al tener que asumir la mayoría de rutas de Lavacolla (Santiago), que estará cerrado por obras hasta finales de mayo.

El sistema establecido persigue que, de forma permanente, haya tres taxis en parada procedentes de la bolsa, según un comunicado emitido por la Alcaldía, que recuerda que "no es correcta" la sustitución continua de vehículos. De esta forma, agentes de la Policía Local procederán a "corregir estas situaciones" y a asegurar el "cumplimiento estricto" de la ordenación prevista.

El Ayuntamiento recuerda que, conforme al convenio vigente, la entrada desde la bolsa debe realizarse en grupos de tres vehículos como máximo y únicamente cuando la parada quede sin taxis de turno. Esto implica la salida de tres vehículos sin que se incorporen nuevos hasta que la parada quede nuevamente sin taxis, momento en el que deben salir otros tres.

"En consecuencia, [la Policía] recordará a los profesionales que prestan servicio desde la bolsa de refuerzo que las salidas se realizarán siempre de tres en tres, y solo cuando la parada quede sin taxis, sin excepciones ni interpretaciones distintas", explica el comunicado.

Por otro lado, la Policía Local atendió a la evolución de la nueva situación operativa del aeródromo y constató en términos generales un "funcionamiento adecuado" del servicio. No obstante, los agentes detectaron "carencias relevantes" en lo que respecta al servicio de bus metropolitano, así como la necesidad de una mejor ordenación de la señalización en el exterior del aeropuerto para facilitar la movilidad y la seguridad de los usuarios.