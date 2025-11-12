Culturgal celebra la diversidad creativa gallega con más de 700 artistas y una charla entre Manuel Rivas y Suso de Toro

PONTEVEDRA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con cerca de 750 artistas y creadores, 100 expositores y 225 actividades, el Culturgal 2025 promete "llegar a nuevos públicos" e incluirá una charla entre los escritores Manuel Rivas y Suso de Toro, tal y como ha avanzado su director, Camilo Franco.

La Feira das Culturas Galegas ha presentado este miércoles su programación completa, una cita que se celebrará en el Recinto Ferial de Pontevedra los días 28, 29 y 30 de noviembre.

El evento está planteado como un "punto de encuentro" para la literatura, la música, el teatro, el audiovisual y todas las disciplinas que forman parte del ecosistema cultural gallego. Las entradas, que oscilan entre los 10 y 16 euros, ya están a la venta en la web oficial www.cultur.gal

La programación musical arrancará el jueves 27 con un concierto inaugural gratuito en el Auditorio del Pazo da Cultura, donde Uxía Senlle presentará su nuevo trabajo 'Será por flores', acompañada de varias artistas invitadas.

El viernes 28 será el turno de las voces femeninas de la canción gallega con Faia Díaz, A Pedreira y Felisa Segade, mientras que el domingo 30 el Teatro Principal acogerá el concierto de clausura de Óscar Ibáñez, un espectáculo lleno de colaboraciones y sorpresas.

Uno de los platos fuertes llegará el sábado 29, con la noche de humor gallego 'Moito conto', una creación exclusiva de Touriñán para Culturgal. Sobre el escenario lo acompañarán David Amor, Pablo Meixe, Patricia Castriñón y Marita Martínez, en una velada pensada para llenar el auditorio de carcajadas.

El domingo por la mañana será el turno del público familiar con 'Bibopalula'. El espectáculo, una propuesta musical para todos los públicos. Además, la feria ofrecerá tres conciertos gratuitos, entre ellos los de Magín Blanco, Belén Tajes y Marián (Premios NARF) y un homenaje musical a Faustino Santalices.

La literatura volverá a tener un papel destacado, con un momento muy esperado, el de Manuel Rivas y Suso de Toro que compartirán escenario en una charla sobre la situación actual de las letras gallegas. Ambos presentarán sus nuevas novelas, 'Tras do ceo' y 'Terra de sacrificio'.

También se celebrará el 20º aniversario de la colección infantil 'Do berce á lúa' de Kalandraka y recitales poéticos con voces destacadas como Ana Romaní, Gonzalo Hermo, Miriam Ferradáns u Oriana Méndez.

El cartel literario se completa con nombres como Emma Pedreira, Arturo Lezcano, Kiko da Silva, Rosa Aneiros, Miguelanxo Prado o Emma Ríos, entre muchos otros.

El "teatriño", situado en el corazón del recinto, acogerá los adelantos de producciones que llegarán en 2026, como 'Memorias dun neno labrego' (Centro Dramático Galego), 'A lección do mestre' (Chévere) o 'Artur Ui: o ovo da serpe' (Talía Teatro). También habrá un debate entre Rosa Álvarez, Laura Ponte y Mercedes Castro sobre el papel de las actrices veteranas en la escena gallega.

La danza tendrá espacio propio con propuestas como 'Un baile ceibe' de Fran Sieira, 'Saias do mar' de Nerea Andrés, o la actividad participativa 'Ven e baila', coordinada por Artur Puga, que invitará al público a moverse al ritmo de la muiñeira.

En el ámbito audiovisual, se proyectarán cintas como 'Romería' de Carla Simón o 'Antes de Nós' de Ángeles Huertas, además de cortos, documentales y series como 'Pensión incompleta' y 'Palmira Lará'.

La feria cerrará con un homenaje a Begoña Caamaño, autora a la que se dedicará el Día das Letras Galegas 2026. Participarán Ana Romaní, A Pedreira y Mónica Caamaño, en un acto que pondrá el broche final a tres días de cultura, creación y convivencia.