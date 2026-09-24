El Cunqueiro inaugura lunes su Hospital de Día de Procesos para disminuir "ingresos evitables y asistencias a urgencias"

Imagen de Caamaño en las nuevas instalaciones del Álvaro Cunqueiro. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo inaugurará el próximo lunes, día 28 de septiembre, su nuevo Hospital de Día de Procesos con el objetivo de disminuir "ingresos evitables" y "asistencias a urgencias".

Así lo ha señalado este jueves el propio conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una visita a estas instalaciones, que disponen de unos 400 metros cuadrados y suponen un "gran avance" en la "apuesta estratégica" de la Xunta por aumentar capacidad y la calidad asistencial, ha dicho.

"Es una alternativa excelente a la hospitalización convencional y va a permitir liberar espacio en el Hospital de Día Oncohematológico, que va a poder aumentar su actividad entre un 20% y un 25%", ha subrayado, indicando que también permitirá descongestionar el servicio de urgencias, según el conselleiro.

Tras una inversión de 1,2 millones, la idea es que este nuevo Hospital de Día se dedique inicialmente a especialidades como medicina interna, neumología, neurología y digestivo.

Tal como ha explicado Gómez Caamaño, que ha felicitado al Área Sanitaria y a los profesionales que allí trabajarán, la intención es que sea utilizado para realizar a los pacientes determinados tratamientos.

"Lo más importante es disminuir los ingresos evitables y las asistencias a urgencias y estas trayectorias que a veces los pacientes están de un lado a otro, con la pérdida de tiempo que implica, y mejorar la continuidad asistencial entre los distintos niveles como Atención Primaria, Urgencias y Atención Hospitalaria", ha sentenciado.

Por su parte, el especialista en Neumología y jefe de servicio, José Alberto Fernández, ha mostrado su "alegría" por la puesta en funcionamiento de esta "necesitada" unidad que llega "en un muy buen momento" antes del invierno, cuando aumentan los casos de patologías respiratorias.