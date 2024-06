La CUT critica la propuesta de solución para los bomberos de Vigo, que supondría unas 70.000 horas extra a la plantilla

VIGO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La CUT ha criticado este martes la propuesta de solución planteada por la mesa de negociación entre sindicatos y el gobierno local para poner fin a los problemas que vive la plantilla de los bomberos de Vigo, ya que supondría al año, según sus cálculos, unas 70.000 horas extra a realizar por los profesionales.

En rueda de prensa, el representante de la CUT, David Álvarez Salgueiro, ha lamentado que la mayoría de las organizaciones sindicales que están en la mesa de negociación no estén mirando el problema "desde la perspectiva que hay que mirarlo", ya que la propuesta "ahondará más en la problemática actual".

Según él, esta propuesta, la de cubrir el servicio con horas extraordinarias por parte de los trabajadores, es una solución que ya se tomó en el pasado y que los trajo hasta el punto actual.

"Eso fue lo que en los últimos 10 años se hizo en este Ayuntamiento con los bomberos y reventó por todos lados", ha recordado, mostrando su rechazo ya que "no se está contando con los trabajadores en la negociación".

En concreto, ha criticado a los sindicatos CC.OO., UGT y SICO, que firmarán este martes el acuerdo tras informar este lunes a los bomberos. Por ello, Álvarez Salgueiro ha apuntado hacia el "oscurantismo" de la negociación.

"Si supuestamente para ellos es un buenísimo acuerdo, ¿por qué no lo presentan como algo genial?", se ha preguntado, asegurando que "los problemas van a continuar" y que los parques van a seguir cerrando por no cumplirse los mínimos de personal disponible. Al respecto, ha indicado que las instalaciones de Coruxo cierran "día sí, día no", como este martes, que no tiene actividad.

El acuerdo, según ha dicho, contempla cubrir con horas extra en la actualidad la falta de personal. "El cálculo no le va a dar", ha dicho, ya que supondrían 70.000 horas extra a cubrir por la plantilla, "una auténtica animalada".

Además, incluye propuestas políticas "que no están sostenidas por documentos técnicos", entre las que estarían futuras ofertas de empleo público y de aumentos de la relación de puestos de trabajo, "pero a futuro".

"A día de hoy podían tener todas sacadas y en vez de tener 150 efectivos estamos en 120. Esa es la realidad. No vamos a creer lo que pueda pasar, cuando lo que podrían hacer a día de hoy no lo están haciendo", ha sentenciado.

Tras reconocer que no tienen representación en la mesa, ya que no llegaron a un 10% del apoyo en el Ayuntamiento, Álvarez Salgueiro ha dicho que la CIG (que sí tiene) tampoco firmará el acuerdo, al verlo "nefasto".