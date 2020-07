Dá positivo outro dos mariñeiros do barco atracado en Santoña proveniente de Burela

O tres tripulantes da embarcación están illados no albergue de Solórzano xunto a outros 7 pescadores doutras dúas embarcacións galegas

Outro dos mariñeiros do atunero galego 'Mar de Annea' atracado en Santoña procedente de Burela (Lugo) --municipio foco do brote da Mariña-- deu positivo por coronavirus, co que xa son dous dos tres tripulantes desta embarcación que se confirmou que están infectados.

O tres integrantes da tripulación --os dous casos COVID-19 confirmados e o seu compañeiro no barco-- foron trasladados en transporte sanitario ao albergue de Solórzano.

Alí permanecerán en corentena xunto a outros sete pescadores pertencentes a outras dúas embarcacións galegas que realizarán unha corentena preventiva en Cantabria, informou nun comunicado a Consellería de Sanidade.

Ademais, o resto de posibles contactos dirixíronse aos seus portos de orixe, onde as autoridades sanitarias das súas respectivas comunidades autónomas xa están advertidas e encargaranse de tomar as medidas oportunas.

Con esta actuación Sanidade conclúe o control epidemiolóxico dos mariñeiros para centrarse no estudo de contacto noutros ámbitos.

No caso de Cantabria, a Dirección Xeral de Saúde Pública e o Servizo Cántabro de Saúde (SCS) realizarán probas de PCR e seguimento habitual aos pescadores que permanecen illados no marco da activación de todos os protocolos de control e seguimento que o

Goberno de Cantabria puxo en marcha para extremar as precaucións, anticipar a detección de posibles casos e proceder de inmediato ao seu illamento e para evitar calquera risco de transmisión da enfermidade.

Saúde Pública realizou as determinacións de posibles contactos dos mariñeiros e en todas as probas os resultados de PCR para COVID-19 foron negativas.

Polo novo positivo detectado hoxe, xa se realizaron en Cantabria un total de 23 PCR na contorna estreita do caso índice e estase facendo seguimento a 32 contactos.