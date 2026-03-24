El debate sobre la ley de traspaso de la AP-9 se reactiva en el Congreso: la ponencia se constituirá el jueves

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre la ley de transferencia de la AP-9 que salió por unanimidad del Parlamento de Galicia avanzará esta semana en el Congreso de los Diputados, tras las quejas reiteradas de PPdeG y BNG de "bloqueo" --las enmiendas (solo socialistas y Sumar formularon) se habían registrado en octubre sin nuevos pasos--, toda vez que se ha fijado la sesión constitutiva de la ponencia para este jueves.

En concreto, la cita --en la que está previsto que se apruebe el calendario de reuniones de la ponencia-- está prevista para el jueves 26 a las 8,30 horas, media hora antes de que arranque la sesión plenaria. Tanto PPdeG como BNG han reivindicado su papel a la hora de "presionar" para que avance la tramitación en la Cámara baja de la norma.

El diputado del PPdeG en el Congreso Celso Delgado ha trasladado que la Mesa y la junta de portavoces de la Comisión de Transportes mantuvieron una reunión en la mañana de este martes, antes de la cita prevista del órgano, y ha afirmado que urgió la constitución de la ponencia.

"El PSOE quería de nuevo dilatar su celebración hasta pasada Semana Santa, el 14 de abril, pero insistí en que podíamos hacerlo el jueves, media hora antes que el pleno. El diputado del BNG Néstor Rego secundó mi propuesta e insistió en ella y también asintieron otros portavoces, por lo que el criterio del PSOE no prosperó", ha manifestado.

Al tiempo, fuentes nacionalistas consultadas por Europa Press han incidido en que la postura de Rego durante el debate de la cuestión fue "la realmente determinante", dado que habría condicionado el apoyo del Bloque a otras cuestiones pendientes de aprobación a que el PSOE reconsiderase su postura.

"FUE LA FIRMEZA DEL BNG"

El propio Rego ha transmitido posteriormente que la "firmeza" del BNG fue la que provocó "un cambio en la posición" del PSOE durante la Mesa y la junta de portavoces de la Comisión de Transportes. "O se convocaba de manera inmediata la ponencia, o se afectaba de forma directa la colaboración del BNG con cualquier iniciativa que pretendiese sacar adelante el PSOE o el gobierno", ha dicho.

En todo caso, Rego incide en que este paso "no es suficiente" y "debe aprobarse un calendario de trabajo y una hoja de ruta clara para culminar el proceso". "Casi dos años esperando con dilaciones y tuvo que ser una negociación del BNG la que desbloquease nuevamente la tramitación", ha esgrimido.

PSOE: "HAY QUE RECORDAR LO QUE HIZO CADA UNO"

Por su parte, la diputada y vocal de la Comisión de Transportes del Congreso, Patricia Otero, ha destacado que se da "un paso más" en el debate de la ley, pero ha advertido que "conviene recordar lo que hizo cada uno en este país con la AP-9".

Así, ha esgrimido que el PP, cuando gobernaba, "impidió dos veces la toma en consideración de la ley orgánica de transferencia". "Pero antes, fue el que amplió la concesión de la autopista hasta 2024, una ampliación que ahora mismo está siendo cuestionada por Bruselas", ha agregado.

"Primero regalaron la autopista, después bloquearon cualquier solución y ahora pretenden darnos lecciones. Hay que tener cara", ha manifestado Otero, antes de defender que los socialistas son "los únicos" que han dado "pasos reales" para que los gallegos y gallegas "paguen menos por la AP-9".

"Bonificaciones, rebajas, medidas concretas. En solitario. Porque a la gente lo que le urge es la gratuidad. Y hacia eso estamos caminando", ha defendido. "¿La transferencia? No nos oponemos, lógicamente. Ahí está la prueba, este jueves se constituirá la mesa y se fijará el calendario", ha agregado, a renglón seguido.

En todo caso, ha concluido que los socialistas no permitirán que "nadie use ese debate" para "frenar lo que de verdad importa, que es que usar la AP-9 deje de ser un castigo para los bolsillos de los gallegos y gallegas".