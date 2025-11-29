Decenas de localidades gallegas acogerán el próximo 15 de diciembre nuevas movilizaciones en apoyo a Palestina

Archivo - Manifestantes portando banderas palestinas durante un paro parcial con motivo de la huelga general por Palestina, a 15 de octubre de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

La Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina ha anunciado este sábado que el próximo 15 de diciembre, cuando se cumplan dos meses del llamado Plan de Paz, volverán a salir a las calles en dwcenas de localidades gallegas para reclamar una Palestina "libre y en paz".

Así lo ha adelantado en un acto simbólico en el pantalán de Caranza, en Ferrol, con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Allí, han izado una gran bandera palestina en un acto con el que pretenden hacer un llamamiento al pueblo gallego para "mantener activa la movilización social y la presión sobre los gobiernos de la Xunta, del Estado y sobre la Unión Europea".

Todo ello, con el objetivo de que "asuman, en el ámbito de sus responsabilidades, la defensa del derecho internacional y de los derechos del pueblo palestino, que continúa a sufrir las consecuencias de la ocupación y el genocidio".

En este contexto, la Coordinadora ha señalado en una nota de prensa que el Estado español "dio cobertura" al llamado Plan de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, "a pesar de que Israel continúa asesinando civiles palestinos e impidiendo el acceso de la población damnificada a medicamentos o alimentos".