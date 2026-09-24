Declarada la situación de sequía prolongada en los sistemas del Ulla-Tambre y de la costa norte

Archivo - Ruinas del antiguo pueblo Portomarin emergido por la sequía en el Embalse de Belesar, a 6 de octubre de 2023, en Portomarin, Lugo, Galicia (España). El Embalse de Belesar es una de las grandes obras hidroeléctricas que el régimen franquista rea - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha declarado en situación de sequía prolongada los sistemas de los ríos Ulla-Tambre y en el de la costa norte (que abarca las comarcas de Ortegal y parte de la Mariña lucense) ante la constatación de una reducción "drástica" de las precipitaciones y de los recursos hídricos naturales en ambas zonas y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas.

Estos sistemas abarcan un total de 74 ayuntamientos de A Coruña y Lugo. En concreto, el de Ulla-Tambre afecta a Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Cerceda, Coristanco, Dodro, Frades, Lousame, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Padrón, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Vilasantar, Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Portomarín, Catoira, Dozón, A Estrada, Agolada, Lalín, Pontecesures, Rodeiro, Silleda, Valga y Vila de Cruces.

El sistema de la costa norte abarca a Cedeira, Cerdido, Mañón, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, As Somozas, Cariño, Abadín, Alfoz do Castrodouro, Barreiros, Cervo, Foz, Xove, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, Ourol, Ribadeo, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Burela.

Además, mantiene la situación de alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, así como medidas equivalentes, sin llegar a declararla, en el subsistema de Baiona.

El hecho de que una parte de la demarcación hidrográfica entre oficialmente en sequía prolongada no implica por sí misma restricciones en los usos y consumos de agua en estos municipios, pero sí permite adaptar --cuando proceda y con las garantías ambientales establecidas-- el régimen de caudales ecológicos a las condiciones y circunstancias excepcionales actuales.

"En vista de la evolución más reciente de los indicadores del protocolo de la sequía", la Xunta indica que también acordó declarar la prealerta en cuatro nuevas unidades territoriales: río Verdugo, ría de Vigo y ría de Baiona; costa de Ponteveda; río Umia y ría de Arousa margen izquierdo, y río Mero, Arteixo y ría de A Coruña.

Estas zonas se suman a las cinco que ya estaban en esta fase: río Tambre y ría de Muros e Noia; río Grande, en Camariñas; río Mandeo y ría de Betanzos; río Landro y río Ouro, y Ferrol.

Así lo ha acordado este jueves la Oficina Técnica da Seca, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández.