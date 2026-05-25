Decomisan más de 20 kilos de percebe en A Coruña y 12 kilos de almeja en la ría de Ferrol

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) y efectivos de Gardacostas de Galicia, en el marco de varios dispositivos desarrollados entre el 13 y el 15 de mayo, han decomisado más de 20 kilos de percebe en A Coruña y 12 de almeja en la ría de Ferrol.

En el marco de estos operativos, los agentes han identificado a 13 personas y dos vehículos, además de tramitar 12 denuncias por infracciones a la Ley de Pesca de Galicia.

En el caso de A Coruña, se han intervenido 20,15 kilos de percebe y diverso material usado para el furtivismo, con todo, el marisco se ha donado al centro benéfico de la ciudad herculina por el Servizo de Gardacostas de Galicia.

Por otro lado, en el dispositivo en la ría de Ferrol, se han incautado 12 quilos de almeja extraída de forma ilícita, que foi resembrada en su entorno natural por Gardacostas de Galicia.