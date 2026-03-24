Deconvocan la huelga de médicos de atención primaria: Sanidade y O'Mega llegan a acuerdo

Archivo - Edificio de la Consellería de Sanidade en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato O'Mega y la Consellería de Sanidade han llegado a un acuerdo este martes por el que la central sindical accede a desconvocar la huelga de médicos en marcha desde hace más de dos semanas en atención primaria.

Representantes de ambas partes llevan reunidos desde primera hora de esta tarde tras un encuentro previo esta mañana y otro ya este lunes, todos estos sin acuerdo.

Así, y tras unas seis horas de reunión, el departamento sanitario y la central sindical han alcanzado un acuerdo, tal y como han confirmado fuentes del sindicato.

Esta huelga, según datos facilitados por la Consellería, ha suspendido desde su inicio más de 69.182 consultas.

El departamento sanitario gallego afronta ahora un paro convocado por la CIG, también en atención primaria, para este próximo 26 de marzo. Una huelga que, "de no haber respuesta por parte de Sanidade", se repetirá en dos jornadas del mes de abril.