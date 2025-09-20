La Delegación del Gobierno califica de "intolerable" el ataque al centro de menores migrantes en Monforte

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Galicia ha calificado como un "hecho intolerable" el ataque con un cóctel molotov al edificio que albergará el nuevo centro de migrantes de la Xunta en Monforte (Lugo). En este contexto, ha llamado a "evitar discursos que alimenten el odio".

En concreto, fue durante la madrugada de este sábado cuando, en torno a las 03.00 horas, se produjo un ataque con varios cóctel molotov contra este inmueble, ubicado en Monforte de Lemos (Lugo), hechos que la Policía Nacional actualmente investiga.

"Condenamos rotundamente este ataque en Monforte, es un hecho intolerable que pone en cuestión los valores de convivencia y respeto que deben guiar a nuestra sociedad", ha esgrimido la Delegación en un comunicado a los medios.

Con todo, ha insistido en que "todas las administraciones tienen la responsabilidad de actuar con firmeza y garantizar que la acogida de menores migrantes se desarrolle con seguridad".