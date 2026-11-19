SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado este jueves que "se está avanzando" en la identificación del posible responsable o responsables de los falsos avisos de bomba que recibieron este miércoles 80 centros gallegos a través del correo electrónico de las direcciones educativas.

En concreto, ha señalado que se está trabajando en identificar el origen de estos correos y ha mandado un "mensaje de tranquilidad" a la comunidad educativa gallega y a las familias de los alumnos y alumnas.

"La verdad es que fue una situación, en fin, ciertamente rara, pero tengo que reconocer que la colaboración entre la Consellería de Educación, la Xunta y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue permanentes y fue constante", ha resaltado. Además, ha advertido de que en algunos colegios están llegando y se están transfiriendo correos "de fecha anterior".