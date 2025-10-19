El delegado del Gobierno en Galicia insta a los jóvenes de 18 años a solicitar el Bono Cultural hasta el 31 de octubre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha aprovechado este domingo para animar a los jóvenes gallegos nacidos en el año 2007 para beneficiarse del Bono Cultural Joven del Gobierno, que mantiene abierto hasta el 31 de octubre su plazo de solicitud.

Así, ha recordado que este programa permite a las personas que cumplieran o vayan a cumplir 18 años en 2025, disponer de una ayuda de 400 euros para adquirir productos, servicios y disfrutar de actividades culturales.

En este contexto, ha avanzado que, hasta este momento, la cuarta edición de este Programa ha recibido 14.151 solicitudes procedentes de Galicia. Por provincias, A Coruña es con 5.945 la que más solicitudes registró, seguida de Pontevedra con 5.614 solicitudes, Lugo, 1.299 y Ourense, 1.293.

Para solicitar el Bono Cultural es imprescindible que las personas interesadas obtengan, previamente, una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico --que se puede solicitar y obtener por videollamada--, Cl@ve con registro avanzado --de forma presencial y para aquellos que no cumplieran aún los 18 años-- o bien el Certificado digital.

Con todo, la Delegación del Gobierno ha recordado en una nota de prensa que tienen derecho a esta ayuda las personas que cumplan 18 años en 2025 que sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazadas temporales o extranjeras ex tuteladas.