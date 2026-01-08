El delegado del Gobierno en Galicia propone una reunión con Rueda para buscar soluciones para los ganaderos de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se ha dirigido a través de una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para trasladar las demandas de ganaderos y agricultores ourensanos después de reunirse este miércoles durante más de dos horas con ellos y escuchar sus reivindicaciones. En este contexto, Blanco ha solicitado una reunión de trabajo conjunta para abordar dichas reivindicaciones y buscar soluciones coordinadas entre administraciones.

Cabe recordar que este miércoles el delegado del Gobierno en Galicia se reunió con representantes de agricultores y ganaderos de la provincia ourensana para analizar la situación actual del sector después de que estos llevaran a cabo diversas 'tractoradas' en la capital de la provincia.

De este modo, el representante del Gobierno central en Galicia ha subrayado en la misiva la necesidad de reforzar el sistema de inspección de la Xunta para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, especialmente para evitar la venta por debajo de los costes de producción, y ha calificado de imprescindible incrementar el personal inspector de la Consellería.

Asimismo, ha reclamado reforzar el número de veterinarios autonómicos para facilitar los controles sanitarios de la cabaña bovina, en particular en la entrada de animales procedentes de fuera de Galicia, planteando incluso un sistema de guardias que permita inspecciones en el mismo día o en el menor tiempo posible.

En este sentido, ha informado de su compromiso de trasladar al Ministerio de Agricultura distintas peticiones relacionadas con el refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria, la defensa de los intereses de los productores gallegos en la nueva PAC y en el futuro acuerdo con Mercosur, así como cuestiones vinculadas a la vacunación preventiva del ganado y a la revisión de las compensaciones económicas.

"En todo caso, comparto con agricultores y ganaderos que la realidad que nos exponen y las soluciones deben venir de la mano de la colaboración institucional y del trabajo conjunto de todas las administración", ha concluido.

Con todo, este mismo jueves, ganaderos y agricultores de Ourense han exigido una reunión "más allá de colores políticos" entre distintas administraciones, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y manifestantes, todo ello con el objetivo de buscar soluciones ante el acuerdo de Mercosur, y han amenazado con "más concentraciones".