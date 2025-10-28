Democracia Ourensana presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Xunta: "Ourense sigue discriminada"

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario mixto, Armando Ojea, comparece en el Parlamento gallego, a 9 de septiembre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Democracia Ourensana en el Parlamento de Galicia, Armando Ojea, ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Xunta para 2026 al considerar que la provincia que representa "sigue discriminada".

Así lo ha señalado en rueda de prensa este martes tras la Xunta de Portavoces de la Cámara gallega, donde ha insistido en que la Administración autonómica destina "una cantidad ínfima de dinero" a Ourense y que las cuentas para el próximo año no presentan "una discriminación altamente positiva" hacia la provincia tras los incendios forestales del pasado verano.

En este sentido, ha recalcado que las consecuencias negativas de los incendios se manifiestan "en todas las consellerías, incluida la de Mar", ya que las cenizas que llegan a los ríos finalizan en la costa.

"Queremos otros presupuestos, otra perspectiva de priorizar la inversión en Ourense, que ya habitualmente está discriminada. Ahora la dejan abandonada porque pasó la presión mediática, pero los verdaderos problemas empiezan ahora", ha manifestado.

Por todo ello, ha pedido "dejar de lado la instrumentalización de la desgracia" como herramienta de "confrontación política". "Hay que tener sentido de Estado por encima de la confrontación política", ha aseverado.