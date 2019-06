Denuncian que no censo dos estaleiros de Navantia no sur para as eleccións sindicais figuran prexubilados

Publicado 27/06/2019 14:37:37 CET

Os sindicatos CIG e MAIS aseguran que isto pode supor unha perda no poder de decisión de Fene e Ferrol

FERROL, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Os sindicatos CIG e MAIS denunciaron, mediante un comunicado, que se colocou nos taboleiros dos estaleiros de Navantia Fene e Ferrol, que o censo para as eleccións sindicais, previstas para o próximo 9 de xullo, conta cos traballadores que acaban de saír prexubilados, no caso dos estaleiros de Andalucía.

Na nota, á que tivo acceso Europa Press, asegúrase que se confirmou "con sorpresa" que "na Baía de Cádiz tratan de alterar, incrementándoo, o número de delegados a elixir", xa que "pretenden dar por válido o censo de electores que había con antelación á saída dos compañeiros e non o censo do día da formación da Mesa Electoral, como obriga a lei".

Desde ambas organizacións sindicais inciden en que en Fene había trece representantes e agora corresponderá elixir a nove, "tal e como marca a lei", algo que aseguran que asumen "como non pode ser doutro xeito".

PETICIÓN DE DATOS

No comunicado interno tamén se apunta que xa se pediu á empresa datos oficiais pois, se é necesario, defenderase "o peso que lle corresponde á Ría de Ferrol no comité intercentros coas accións legais oportunas".

Ademais, asegúrase que as seccións sindicais de CIG e MAIS advertiron que "non todo vale de cara a obter un resultado electoral favorable" e rexeitan "que desde a dirección da empresa en convivencia cos sindicatos maioritarios preténdase favorecer os intereses destes últimos en contra da legalidade vixente e dos intereses do conxunto do cadro de Navantia, e en especial dos traballadores de Ferrol e Fene".