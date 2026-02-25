Denuncian la presencia de larvas en la comida de una residencia universitaria privada en Lugo

Archivo - Foto de archivo - JCCM - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes han denunciado la presencia de larvas en la comida servida en el comedor de una residencia universitaria privada del campus de Lugo.

Así lo ha confirmado el rector de la USC, Antonio López, en declaraciones a Europa Press. Ha matizado además que no es ni un comedor ni una residencia gestionada por la universidad, si bien les preocupa "en la medida que puede afectar a los estudiantes".

El rector espera que los responsables actúen para que los estudiantes "puedan tener el mejor servicio".

En este sentido, la Consellería de Sanidade ha confirmado a Europa Press que, recibida la denuncia, los servicios veterinarios de inspección de la Dirección Xeral de Saúde Pública acudieron al centro para proceder con su análisis.

La inspección de las condiciones higiénicas y operaciones obtuvieron un resultado correcto, al igual que las condiciones de almacenamiento de las materias primas. Confirman que tampoco se observaron signos de presencia de plagas.

Con todo, destacan que la empresa deberá presentar las medidas que prevé adoptar para investigar las posibles causas de la presencia de la larva en el alimento.