Desaconsejado el baño en las playas de Rodas y Figueiras de las Islas Cíes por contaminación microbiológica en el agua

Archivo - Imagen de la playa de Rodas, en las Islas Cíes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade desaconseja el baño en las playas de Rodas y Figueiras de las Islas Cíes por contaminación microbológica en el agua.

Según ha informado el gobierno de Vigo en un comunicado, Sanidade les ha alertado de la contaminación detectada en las últimas horas en el agua de estas playas, tras los analíticas realizadas por el Laboratorio de Saúde Pública de Galicia.

De esta manera, se ha hallado la presencia de bacterias en un porcentaje que no es compatible con la recomendación del baño para las personas.

"El Ayuntamiento se ve en la obligación de no recomendar temporalmente el baño en los arenales de Rodas y Figueiras hasta que se elimine esta contaminación en el agua", sentencia el comunicado.

Se da la casualidad de que el pasado viernes la localidad pontevedresa de Baiona cerró dos de sus playas más conocidas, A Ladeira y Santa Marta, debido a los análisis realizados a sus aguas. No obstante, el pasado martes volvieron a ser abiertas al recuperar la "calidad excelente" del agua.