Desactivan una macroconcentración de vehículos en Santiago, con unos 150 conductores denunciados

El operativo se efectuó en la noche del pasado viernes al sábado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santiago ha informado de que un operativo especial que activó en la noche del viernes 10 al sábado a causa de una concentración de vehículos en el Polígono de A Sionlla, se ha saldado con unas 150 denuncias. Hubo 98 por excesos de velocidad y 51 por infracciones administrativas --la mayoría por acciones de 'tuning' sin homologación--. Otras se cursaron por faltas de respeto y consideración.

La Policía Local de Santiago de Compostela tuvo conocimiento de que se había realizado una convocatoria a través de las redes sociales para una macroconcentración de vehículos para el viernes 10 de octubre a las 23.00 horas en el polígono industrial de A Sionlla.

Ante la posibilidad de que la convocatoria pudiese contar con la afluencia de un número elevado de vehículos y de personas y en previsión de posibles incidentes se diseñó un dispositivo especial de control para dicha concentración.

REFORMAS EN VEHÍCULOS SIN HOMOLOGAR

En el dispositivo participaron un número importante de agentes que cerraron al tráfico varias calles del polígono obligando así los vehículos que acudían a la concentración a circular por la zona donde se establecieron los oportunos controles. Pasado este filtro, los vehículos tenían que ir abandonando el parque empresarial de A Sionlla.

En total, se controlaron 450 vehículos y los agentes impusieron 98 denuncias por exceder la velocidad permitida en distintos puntos de control y 51 denuncias por infracciones administrativas, la gran mayoría de ellas por realizar reformas de importancia en los vehículos sin contar con la correspondiente homologación.