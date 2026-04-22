Desalojado un edificio en Bueu (Pontevedra) por un escape de gas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un edificio ha tenido que ser desalojado este miércoles en Bueu (Pontevedra) tras registrarse un escape de gas que se saldó sin afectados.

Según informa el 112 Galicia, el edificio, de cuatro pisos y situado en la calle de O Santán, tuvo que ser desalojado de forma preventiva para que llevarán a cabo las labores preventivas.

La Central de Emergencias recibió un aviso sobre las 10.20 horas y solicitó la intervención de los Bomberos do Morrazo, de la Guardia Civil y de la Policía Local.