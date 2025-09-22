Desalojan un pub de Lugo que casi duplicaba su aforo por la celebración de una fiesta universitaria

Denunciados varios conductores en Lugo por circular sin el permiso en vigor tras la pérdida de todos los puntos - POLICÍA LOCAL DE LUGO

La Policía Local comprobó que se habían vendido entradas numeradas hasta la 350 en un local con autorización para 198 personas

LUGO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Lugo desalojaron el pasado fin de semana un local de ocio nocturno situado en la Praza de Augas Férreas al haber riesgo para la seguridad de los asistentes a una fiesta universitaria para la que se habían vendido entradas numeradas hasta la 350 en un local con aforo para 198 personas.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, los agentes llevaron a cabo una intervención de urgencia tras detectarse graves infracciones en materia de seguridad que ponían en riesgo "concreto e inminente" la integridad física de las personas asistentes.

El operativo se inició tras una llamada al 092 en la que se alertaba de una situación preocupante en el acceso al local. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron la presencia de centenares de jóvenes tanto en el interior como en el exterior esperando para acceder. La situación, ha destacado la Policía, generaba "gran inseguridad" entre los presentes, lo que obligó a impedir el acceso a más personas y a desalojar progresivamente el local para garantizar la seguridad colectiva.

Además, en el semisótano del establecimiento se concentraban decenas de personas sin posibilidad de evacuación fluida, con una única escalera de acceso y la salida "completamente saturada".

En esta misma línea, la Policía observó también que el espacio disponible se encontraba todavía más reducido por la presencia de una mesa de DJ mal situada en su interior y que no contaba con medidas organizativas suficientes, ni personal de seguridad capacitado para gestionar la aglomeración.

MÁS DE 350 ENTRADAS NUMERADAS

Por otro lado, los agentes constataron que el evento había sido promocionado a través de la venta anticipada entre el alumnado de la Facultad de Veterinaria, detectándose numeraciones superiores a las 350 entradas vendidas para un local con un aforo máximo autorizado de 198 personas, según la licencia de actividad.

Según la Policía Local, esta situación no solo desbordó al propio establecimiento, sino que provocó la invasión de la vía pública por parte de los asistentes e hizo que los agentes tuvieran que establecer un operativo de regulación en el entorno para evitar accidentes, ya que varios de los jóvenes permanecían en la calzada consumiendo bebidas obtenidas en el propio local en vasos de plástico, una práctica no autorizada y que también fue denunciada.

Del mismo modo, durante la inspección se solicitó la documentación correspondiente a terrazas y actividad, sin que el responsable del local pudiese presentar ninguna autorización válida en el momento.

Así, la Policía formuló propuestas de sanción por infracciones como exceso de aforo, insuficiencia en las medidas de evacuación, ausencia de documentación, venta de entradas, facilitar el consumo de bebidas en el exterior del local, ocupación de la vía pública con riesgo para la circulación, obstrucción de accesos/salidas del establecimiento.

Tras estos hechos, la Policía Local de Lugo ha hecho un llamamiento a los responsables de los locales de ocio, especialmente aquellos que organizan eventos con gran afluencia, para que se desarrollen de forma segura, ordenada y respetuosa con la normativa.