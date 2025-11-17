La descentralización de Medicina empezará por 5º en los dos próximos cursos y se completará con 4º en el curso 28-29

VIGO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las tres universidades gallegas y los representantes de las Consellerías de Educación y Sanidade han ratificado este lunes el principio de acuerdo alcanzado el pasado 6 de noviembre para la descentralización de la docencia del Grado de Medicina, un proceso que comenzará el próximo curso con las clases prácticas de 5º curso, que avanzará en el curso 2027-28 con la descentralización de la docencia teórica y práctica de 5º y culminará en el 2028-29 con la descentralización de la totalidad de docencia del 4º curso (la docencia del 6º curso ya está descentralizada en hospitales de las principales ciudades gallegas).

Tal y como ya se había avanzado, el acuerdo supondrá la creación de dos nuevas unidades docentes, con su epicentro en los complejos hospitalarios de A Coruña (CHUAC) y Vigo (Hospital Álvaro Cunqueiro), y la redistribución de alumnos llevará 100 estudiantes al complejo herculino, otros 100 al vigués y los 200 restantes estarán en Santiago.

Asimismo, se establece la creación de una comisión de seguimiento, que será la encargada de trabajar en el desarrollo e implantación del acuerdo en los próximos cursos. Entre otros cometidos, la comisión deberá preparar la docencia y planificación de las necesidades de profesorado (hay una estimación de 40 plazas adicionales entre las dos unidades docentes nuevas).