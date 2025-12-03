'Desfeita', 'foliada', 'loia', 'lume', 'retrinco' y 'xenocidio', finalistas a Palabra do Ano 2025 de la RAG

Archivo - Imagen Real Academia Galega (RAG) - REAL ACADEMIA GALEGA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Desfeita', 'foliada', 'loia', 'lume', 'retrinco' y 'xenocidio' son las seis voces que este 2025 optan a convertirse en Palabra do Ano, iniciativa promovida por la Real Academia Galega (RAG) y la Fundación Barrié.

La votación se abre este miércoles a través del Portal das Palabras (portaldaspalabras.gal). Todas las personas que deseen participar en esta iniciativa podrán hacerlo hasta el domingo 21 de diciembre a las 23:59 horas.

Tal y como destacan en un comunicado, todos los vocablos finalistas representan de alguna manera distintos asuntos que marcaron la actualidad de los últimos meses, tanto a nivel local como global; y reflejan "la inquietud social ante la creciente vulneración de los derechos humanos o la amenaza de los grandes incendios forestales, además de dar cabida a las necesarias esperanza y alegría".

"Frente a neologismos de previsible vida efímera y los extranjerismos que se multiplican para designar involucións y desastres varios, entre las voces finalistas figura el nombre común 'desfeita', una palabra patrimonial comodín que sigue estando bien viva en el habla", remarcan.

Un tipo de 'desfeita', explican, podría considerarse la proliferación de 'loias', loanzas engañosas o aquello que una persona presenta como verdadero sabiendo que es falso. Igual que la su hermana 'loiadas', esta palabra ha adquirido la acepción neológica que se refiere a las informaciones falsas divulgadas a través de medios electrónicos, generalmente con el fin de desinformar.

Otra de las que analizan es 'retrinco', que remite a Alfonso Castelao. El rianxeiro la empleó en plural para titular el libro de relatos que publicó por primera vez en 1934.

El Diccionario la define cómo "cada uno de los trozos que sobran de una cosa después de cortarla, en especial de una tela cuando se va a confeccionar una pieza de ropa" y también como "espacio muy breve de tiempo". "Pero en la era de los reels y clips, retazo bien podría emerger además como una alternativa propia para nombrar los pedazos de realidad, verdadera o ficticia, que captan nuestra atención a través de las pantallas", apuntan.