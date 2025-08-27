Detenido un conductor en A Coruña tras un atropello múltiple con seis heridos

A CORUÑA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas han resultado heridas en un atropello múltiple en el centro de la ciudad de A Coruña. Las víctimas han sido trasladadas por el 061 a centros hospitalarios, no obstante, "ninguna en estado muy grave".

Así lo han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press tras explicar que un turismo ha arrollado a los peatones cuando "estaban cruzando debidamente" por un paso de cebra.

Respecto al conductor del vehículo que ocasionó el accidente, han apuntado que tras lo ocurrido "está detenido y se están practicando diligencias".

El suceso se produjo este miércoles, día 27, a las 12.20 horas en la calle Juana de Vega. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado miembros de la Policía local y del 061. "Todavía se está trabajando en el lugar", han señalado las mismas fuentes.