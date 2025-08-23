Detenido en Ferrol un hombre que realizó disparos al aire tras una discusión con su pareja

Archivo - Coche de la Policía Local de Ferrol. - AYUNTAMIENTO DE FERROL - Archivo

La Policía Local los localizó en otra vivienda, de la cual el hombre salió de forma voluntaria para su detención

FERROL, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ferrol ha detenido este sábado por la mañana a un hombre después de una discusión con su pareja. Los hechos, que se produjeron alrededor de las 06.30 horas en la travesía Bazán de la ciudad, incluyeron la realización de varios disparos al aire por parte del detenido.

Según fuentes municipales, el hombre se marchó del domicilio familiar y se llevó consigo al hijo menor de la pareja. Tras una búsqueda, los agentes localizaron al padre y al menor en otra vivienda.

El hombre salió del domicilio de forma voluntaria y la Policía procedió a su detención. El menor fue entregado a su madre, con lo que quedó a su cargo.

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer los detalles del suceso.