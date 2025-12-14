Detenido un hombre de 43 años reclamado por la justicia tras causar molestias en un local de Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años sobre el que pesaba una orden judicial en vigor de búsqueda, detención y personación ha sido detenido en la madrugada del viernes, seis de diciembre, tras causar molestias en un local de Pontevedra.

Tal y como ha trasladado el Ayuntamiento de Pontevedra en una nota de prensa, la intervención se inició a las 04.45 horas, cuando recibieron aviso de un establecimiento público tipo café-bar, donde un varón "estaba molestando a la propietaria del local".

A su llegada, relata el Gobierno local, los agentes observaron como el individuo "intentaba acceder al interior del establecimiento mientras la dueña trataba de impedirlo".

La responsable explicó que el bar estaba cerrado al público y que únicamente permanecían dentro unos clientes finalizando su consumición. En este sentido, trasladó que a pesar de que informó en reiteradas ocasiones al hombre, este continuaba insistiendo con una "actitud alterada".

Ante estos hechos, los agentes procedieron a identificar al sujeto y confirmaros que sobre el recaía una requisitoria judicial de detención y personación emitida por un juzgado. Acto seguido, lo detuvieron y trasladaron a las dependencias policiales.