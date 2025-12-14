Detenido un hombre en A Coruña acusado de matar a otro de una puñalada

Archivo - Agentes de la policía nacional en una intervención anterior, en Ribeira, A Coruña, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en A Coruña por supuestamente haber matado a otro, que murió en el acto al recibir una puñalada en el parque de Santa Margarita.

Fuentes de los agentes relatan que, en la noche del sábado, se produjo un altercado en este punto del centro de la ciudad, que terminó con el apuñalamiento de un joven, que murió en el acto. Todavía se desconoce el arma y el motivo.

La Policía Local acudió al lugar en primera instancia y, después, se sumó la Policía Nacional, que detuvo a un hombre como presunto autor de estos hechos. Actualmente, se encuentra en dependencias policiales y se desconoce cuándo pasará a disposición judicial.