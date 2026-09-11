Detenido un hombre por un robo en un establecimiento de alojamiento en Ourense

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OURENSE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ourense detuvo a un hombre, de 41 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de alojamiento ubicado en la avenida de Marín.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el suceso se produjo sobre las 04.53 horas de este viernes tras un aviso sobre una persona que accedía al inmueble por una ventana mediante escalamiento.

Una vez en el punto, los agentes observaron movimiento en el interior y establecieron un perímetro de vigilancia y seguridad con el fin de localizar al sospechoso.

Cuando accedieron al establecimiento, un huésped pidió auxilio y explicó que sorprendiera a un desconocido en su cuarto mientras revisaba sus pertenencias e indicó que el hombre había huido hacia las plantas superiores.

Los policías localizaron al sospechoso, que se encaró a ellos empuñando unas tijeras. Los agentes redujeron al hombre, que fue detenido, e instruyeron las correspondientes diligencias judiciales.