Detenido un hombre en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por venta al menudeo de sustancias estupefaciente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Operativo De Respuesta de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa, detuvo a un hombre por un delito contra el un delito contra el tráfico de sustancias estupefacientes.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los agentes sorprendieron a este hombre, que se dedicaba a la venta de estupefacientes por encargo, tras realizar una venta en un lugar muy concurrido.

En el momento de su detención le intervinieron un total 14 envoltorios dispuestos para su venta con cocaína y heroína, además de 144 euros fraccionados, supuesta ganancia de la droga ya vendida.

Esta última detención se suma a la lucha contra el menudeo de sustancias estupefacientes que desde la Comisaría Local de Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa se lleva a cabo contra esta tipología delictiva.