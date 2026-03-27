Detenido en Lugo por explotar a un trabajador extranjero, al que mantenía en condiciones infrahumanas y amenazado

LUGO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría de Lugo ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, delito de amenazas y detención ilegal, por explotar a un trabajador extranjero en una zona rural de la provincia.

Según han informado fuentes policiales, la víctima se encontraba en situación irregular y muy precaria, por lo que aceptó trabajar para el investigado sin contrato. Este individuo le había prometido que le proporcionaría vivienda, comida y un sueldo en efectivo, a cambio de que trabajase para él.

Sin embargo, lo alojó en un habitación de una vivienda en un pueblo del rural lucense, casi en ruinas, sin ventanas, con humedades y goteras, viviendo en condiciones infrahumanas y facilitándole solo comida precocinada.

La víctima trabajaba de sol a sol, unas 15 horas diarias y sin apenas cobrar. De hecho, estuvo trabajando en estas condiciones unos 8 meses, y cobró en total unos 2.000 euros.

Además, el trabajador denunció episodios de amenazas, coacciones y agresiones físicas por parte del empleador. En uno de esos episodios, el trabajador huyó pero el detenido dio con él y lo obligó a regresar a su puesto de trabajo, bajo un clima de miedo y amenazas, y lo retuvo allí contra su voluntad.

La víctima volvió a escaparse y logró llegar a la ciudad de Lugo, donde se presentó en dependencias judiciales para denunciar lo ocurrido.

Allí fue asistido por los agentes y trasladado a un centro médico, donde se certificaron las lesiones que presentaba, compatibles con los hechos que había relatado; y se contactó con servicios sociales para darle atención. La investigación derivó en la detención del presunto explotador, que fue puesto a disposición judicial.