Detenido en Lugo un hombre por violencia de género que amenazó con tirarse por la ventana

LUGO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Lugo acusado de un delito de violencia de género, un episodio registrado en el interior de una vivienda de la Rúa Teatro y tras el que amenazó con tirarse por la ventana.

Según fuentes policiales, la mujer, visiblemente afectada, relató que había sido amenazada e insultada de forma grave por su pareja, quien, conforme manifestó, ya había protagonizado episodios similares de comportamiento intimidatorio en otras ocasiones. Entre los insultos y amenazas proferidos figuraban expresiones de extrema violencia verbal, lo que llevó a activar de inmediato el protocolo de actuación en casos de violencia de género.

Durante la intervención, los agentes procedieron a la detención del hombre, que llegó a manifestar su intención de arrojarse por la ventana antes de la llegada de la Policía. Debido a esta situación, fue trasladado bajo custodia al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) para una valoración médica urgente.

Tras recibir el alta médica, y después de varias horas de custodia hospitalaria, el detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde ingresó en los calabozos a la espera de su puesta a disposición judicial.

ROBO EN UN HOTEL

La Policía Local de Lugo acudió en la mañana del pasado lunes a un hotel situado en la zona norte de la ciudad, donde había sido requerida su presencia ante la sospecha de que un cliente podría haber sustraído diversos objetos de uso interno del establecimiento.

Según informaron los empleados, los hechos ocurrieron durante el servicio de desayuno buffet, cuando notaron la desaparición de varias cajas, guantes de limpieza, un neceser con efectos personales y, especialmente, una caja que contenía más de 50 juegos de llaves de las habitaciones, un elemento de alta sensibilidad para la seguridad del hotel.

Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar y localizaron al huésped sospechoso en una de las habitaciones. El individuo permitió la entrada a los policías, quienes pudieron comprobar a simple vista la presencia de algunos de los objetos sustraídos. La caja con todas las llaves fue hallada finalmente oculta entre unas mantas, lo que motivó una intervención más exhaustiva.

El sospechoso, un hombre de 35 años y natural de Tenerife, ofreció datos incongruentes sobre su identidad. Ante la intención de la responsable del hotel de presentar denuncia, fue trasladado a dependencias policiales para completar su identificación.