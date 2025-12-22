El detenido por la muerte de su compañera de piso en A Coruña pasará esta tarde a disposición judicial

A CORUÑA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido en A Coruña por la muerte de su compañera de piso pasará esta tarde a disposición judicial, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La mujer agredida el sábado con un arma blanca por su compañero de piso en A Coruña falleció en la madrugada del domingo debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, según informan desde el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El hombre detenido por estos hechos permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, algo que está previsto para esta tarde.

La víctima permanecía ingresada en el CHUAC tras el suceso, que ocurrió este sábado alrededor de las 14.00 horas en el Paseo de Ronda, próximo al estadio de Riazor. La detención se produjo por un supuesto delito de homicidio, aunque en un inicio se calificó de tentativa.

Según fuentes de la investigación, el hombre hirió con un arma blanca a la ahora fallecida. Esta era una compañera del piso que compartían con otras personas, por lo que no se investiga el caso como violencia de género. En el inmueble, además, se declaró un incendio, por el que se inició también una investigación.