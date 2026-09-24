Detienen a una mujer en Lugo por agredir a otra tras acceder a su domicilio por la fuerza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Lugo intervenino este miércoles en una agresión con allanamiento de domicilio. Detuvo a una mujer que agredió a otra tras acceder a su casa por la fuerza.

Según detallan en un comunicado, a las 17.10 horas, reciben llamadas telefónicas alertando de ruidos de discusión y pelea. Los agentes son informados en el lugar de que, instantes antes, una mujer había llamado a la puerta y, tras abrirle, se introduce por la fuerza en el domicilio y agrede a una mujer que se encuentra en el interior.

Aporta además una descripción física, ya que en ese momento se había ausentado, no siendo posible su localización inmediata.

Aproximadamente hora y media más tarde, reciben un nuevo requerimiento, ya que han visto a la misma mujer intentando acceder nuevamente al edificio.

Los agentes se trasladan al lugar de inmediato y localizan a la mujer en la escalera, amenazando a la presuntamente agredida.

Proceden entonces a la detención de la mujer y a su traslado a dependencias policiales, no sin antes ser conducida a un centro sanitario, por el estado de agitación que presentaba.