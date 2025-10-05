La DGT inicia este lunes en Galicia una campaña de control y vigilancia para reducir las distracciones al volante

Archivo - Control de tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) comenzará este lunes una campaña especial para el control y vigilancia de las distracciones al volante y se extenderá hasta el 12 de octubre.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia, la campaña será realizada por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con los policías locales de los ayuntamientos.

La campaña se reforzará en las carreteras convencionales y en los tramos más peligrosos y estará coordinada por las Jefaturas Provinciales de Tráfico.

Además, los paneles de señalización variable como las pantallas alfanuméricas de los vehículos de la Guardia Civil en las inmediaciones, advertirán a los conductores de los de controles.

El principal objetivo de la campaña es sensibilizar del peligro de las distracciones al volante, que son desde 2017 la "primera causa" concurrente más frecuente en siniestros de tráfico.

DATOS

Según la DGT, las distracciones al volante fueron el factor concurrente en el 22% de los siniestros de tráfico con victimas mortales ocurridos el pasado año en Galicia, principalmente por el uso de dispositivo electrónico.

Entre esas distracciones también se incluyen circunstancias como la fatiga, que se suman al uso de móviles o de otros dispositivos auditivos y/o visuales.

En 2024 se produjeron 8.153 denuncias en Galicia por distracciones al volante relacionadas con el uso del teléfono móvil, auricuares u otros dispositivos, registrándose un incremento del 4,5% con respeto a los datos recogidos e el año anterior.

En la misma campaña del pasado año, entre el 7 y el 13 de octubre, controlaron a 51.124 vehículos en las carreteras gallegas, con 1.327 denuncias. Más de 500 de esas denuncias fueron al detectar un uso irregular del teléfono móvil.