Díaz saca las fotos de Feijóo con Dorado a Abascal, que censura que "ataque" al popular sin estar presente

El líder de Vox acusa a Díaz de "encubrir" en su etapa en O Hórreo a un asesor "pederasta" y la candidata de Sumar replica: "Interpuse yo la denuncia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las imágenes de mediados de los 90 con Marcial Dorado que hace una década, cuando las publicó 'El País', pusieron en el foco al entonces presidente de la Xunta y hoy candidato del PP a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, han cobrado protagonismo en la última semana de campaña y, de la mano de la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, se han colado en el debate organizado por RTVE.

"¿Usted cómo se siente con la posibilidad de gobernar con una persona que tiene en su pasado unas imágenes, unas relaciones, con un narcotraficante? ¿Cree que es normal en una democracia solvente?", ha interrogado Díaz al líder de Vox, Santiago Abascal, durante un debate en el que también ha participado el socialista Pedro Sánchez, pero al que declinó acudir Feijóo.

"Lo que no me parece normal es atacar a una persona que no está", ha replicado Abascal, quien ha recordado a la candidata de Sumar que, poco antes, durante una confrontación sobre igualdad, él la había acusado directamente y a la cara de "encubrir" a un asesor suyo "denunciado por pederastia" durante su etapa como diputada de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en el Parlamento de Galicia.

"Explíquelo. Era un asesor suyo que fue denunciado por pederastia. Usted echó a quienes le denunciaron. Se sabe que usted le encubrió. Un pederasta que trabajaba para usted", afeó Abascal a Díaz, quien ha replicado: "Interpuse yo la denuncia".

Previamente, la candidata de Sumar le había mostrado una imagen en la que, afirmó, aparecían dos diputados de Vox en Valencia riéndose en un minuto de silencio por una mujer asesinada víctima de la violencia machista.

"USTED TIENE FOTOS GRAVÍSIMAS"

Más allá, tras la referencia de Díaz a las fotos de Feijóo con el entonces contrabandista Dorado, posteriormente condenado por narcotráfico, Abascal no solo ha reprochado a la candidata de Sumar su "ataque" al ausente dirigente popular, sino que también le ha afeado "fotos gravísimas con Chávez", mientras que Sánchez lo ha acusado de "meter el comunismo en el Gobierno".

Tanto Díaz como después el socialista Pedro Sánchez han incidido en que Abascal había "evitado" contestar a la pregunta relativa a la relación de Feijóo con Dorado.