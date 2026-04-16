Diego Calvo insta al Gobierno a "cumplir" con las obras de la variante de AVE de Ourense: "Toman el pelo a los gallegos"

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en declaraciones a los medios. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo ha denunciado la decisión del Ministerio de Transportes de no completar las obras de la variante de AVE de Ourense que une Seixalbo con la estación, señalando que se trata de una "tomadura de pelo" a todos los gallegos.

En declaraciones a los medios ofrecidas esta mañana, el conselleiro ha expresado el "asombro" de todo el Gobierno gallego al conocer la decisión.

"Llevamos mucho tiempo pidiéndole al Ministerio que sea claro con las obras, que sea claro con los plazos. Llevamos mucho tiempo denunciando lo que creíamos que era un aplazamiento constante e indefinido de muchas de esas obras y ahora, por fin, va reconociendo el Gobierno que, efectivamente, en el caso de la variante de Ourense, hay una parte de esa variante que no tienen pensado llevarla a cabo, ya que consideran que no reduce los tiempos significativamente", ha explicado.

"Nos asombra tener esa respuesta", ha reconocido, recordando que ADIF siempre ha defendido que estaban "solucionando algún tipo de papeleo pero que saldría adelante a pesar del retraso acumulado".

Ha remarcado que no se trata solo de conseguir ahorrar tiempo, sino de la "integración" de la llegada del tren a la ciudad de Ourense, además de "superar los cuellos de botella" que representará que haya un tramo en de vía única, "no solo para el AVE, también para el tráfico de mercancías".

"Nosotros lo que queremos es que todos aquellos tramos que estaban previstos por la llegada del AVE en Galicia, se ejecuten. Y queremos que el Gobierno no le siga tomando el pelo a la Xunta, que no le tome el pelo a los gallegos, que llevamos mucho tiempo esperando y escuchando disculpas que no tenían sentido", ha aseverado.

SIN NOVEDADES EN CUANTO AL RECURSO CONTRA REGULARIZACIÓN

Por otra parte, y preguntado por un posible recurso de la Xunta al decreto de regularización de migrantes -como ya han avanzado otras comunidades del PP que harán-, el conselleiro se ha remitido a lo declarado por la Administración autonómica estos días pasados.

"Estamos viendo cuáles son todas las posibilidades. Y esa -el recurso- es una posibilidad que está abierta, aunque no está tomada la decisión. En los próximos días tendremos una decisión acerca de eso", ha comentado.