La dimisión de Tomé al frente de la Diputación de Lugo será efectiva este viernes y el PSdeG trabaja en su sucesión

El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, durante su comparecencia, en la sede del PSdeG-PSOE en Monforte, a 10 de diciembre de 2025, en Monforte de Lemos, Lugo, Galicia (España). El acto tiene lugar después de que ayer saliesen a la - Carlos Castro - Europa Press

El PSdeG enviará esta misma semana a Ferraz su propuesta para la gestora que dirigirá al partido en la provincia

LUGO / SANTIAGO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dimisión del alcalde de Monforte, José Tomé, como presidente de la Diputación de Lugo será efectiva este viernes y el PSdeG ultima los preparativos para su relevo, tanto en Presidencia de la institución provincial como al frente del aparato orgánico en la provincia, tras formalizarse su suspensión de la militancia en el PSOE al trascender que fue denunciado por supuesto acoso sexual.

El propio Tomé trasladó en la tarde del miércoles que había pedido la suspensión de la militancia, unos minutos antes de que Ferraz confirmase que había iniciado ya el proceso para su suspensión. Con su baja cautelar del partido, tomé también pierde la condición de secretario xeral del PSOE en la provincia, que pasará a dirigir una gestora.

En este contesto, fuentes socialistas han destacado a Europa Press que la cúpula del PSdeG, con el secretario xeral José Ramón Gomez Besteiro, mantienen en la jornada de este jueves reuniones a distintos niveles para abodar el relevo y la situación del partido en Lugo.

Y es que para el nombramiento de la gestora, el PSdeG debe hacer una propuesta a la dirección nacional del PSOE, que será el órgano competente para su aprobación. Con este objetivo, estas fuentes en explicado que la solicitud se enviará esta misma semana.

En esta línea también desde el PSOE provincial han trasladado que se prevé que las decisiones se vayan conociendo a la mayor brevedad posible y que no esperan que vaya "más allá de unos días".

Además, de forma paralela, este mismo jueves tendrá lugar la reunión de la comisión de igualdad del PSdeG, donde se prevé que se analice el caso.

DIMISIÓN EN LA DIPUTACIÓN ESTE VIERNES

Mientras estos movimientos se producen en el partido, en el Pazo de San Marcos la dimisión será efectiva este viernes y a lo largo de la mañana se comunicarán los plazos del proceso de cambio, que implicará el paso de José Tomé Roca a diputado no adscrito.

Por el momento no se conoce el nombre de la persona que el partido designará como sucesor en la Presidencia. Así, aunque varias voces apuntan a la alcaldesa de Burela, Carmela López, el relevo aún no está cerrado y deberá acordarse teniendo en cuenta distintas variables, como el hecho de que el PSOE gobierna en bipartito con el BNG en la provincia.

REUNIONES ESTE JUEVES

Durante toda la mañana de este miércoles, al tiempo que el partido matenía trabajo interno en clave orgánica, el todavía presidente de la Diputación ha mantenido reuniones en la sede provincial para oficializar el curso de sus decisiones, tal y como anunció ayer en comparecencia pública en la sede del partido en Monforte. Así, presentó durante la jornada de este jueves la renuncia oficial a sus cargos.

Además, en cuanto al futuro del Ayuntamiento de Monforte, por el momento se desconoce la fecha en la que tendrá lugar el pleno extraordinario en el que se hará efectivo el paso de Tomé a no adscrito.

Y es que el que era jefe del PSOE en la provincia comunicó el miércoles que dejaba sus cargos en el partido y en la diputación, pero que mantendría la Alcaldía de Monforte, como no adscrito, y que todos sus concejales --cuenta con mayoría absoluta-- pasarían con el a ostentar la condición de no adscritos.

De este modo, Tomé continuará como alcalde pero fuera de las filas socialitas, una marcha del partido que también deberán cursar todos los concejales que abandonen con él el Grupo Municipal Socialista. De lo contrario, el Partido tendría que proceder a su expulsión.

LA CONTINUIDAD EN EL PSOE DE LA DIPUTACIÓN

La medida tomada "voluntariamente", como dijo Tomé, por parte de los concejales de Monforte de abandonar el PSOE y acompañarlo en su paso a no adscrito, se prevé que no sea secundada por los diputados provinciales.

Al respecto, algunos de ellos, consultados por Europa Press, como Carlos López, alcalde de A Fonsagrada; y Francisco Cajoto, alcalde de Foz, han confirmado que mantendrán su afiliación. Sobre el resto, aunque todavía no se ha pronunciado, desde el Grupo Provincial afirman que no se espera que ninguno deje el PSOE para seguir el ejemplo de Tomé.

LAS PRESUNTAS DENUNCIAS

En la jornada del miércoles, Ferraz confirmó que tenía una denuncia por "comportamientos machistas" contra Tomé, después de que un programa del canal de televisión Cuatro asegurase que había al menos seis.

De estas denuncias, que se cursan a través de un canal externo habilitado por Ferraz, el PSdeG aseguró no tener constancia.

Tomé reiteró ayer en varias ocasiones que todo lo comentado en el programa es falso y que no hubo acoso sexual a ninguna mujer. Sin embargo, sí sostuvo que podría tratarse de "alguna broma que podría haberse malinterpretado" aunque apuntó a un "bulo" todo lo acontecido, ya que no existe por el momento, según aclaran desde el partido, ninguna denuncia por la vía penal contra José Tomé por acoso sexual.

Por el momento, este jueves, Tomé ha rechazado hacer ningún tipo de declaración pública sobre nada relacionado con el caso y ha mantenido reuniones a puerta cerrada durante toda la mañana, algunas de ellas con sus colaboradores más cercanos, pero el miércoles aseguró que emprenderá acciones legales contra los que dieron luz a estas denuncias.