Besteiro traslada a la militancia los pasos dados ante el caso Tomé y recuerda que el PSdeG no tiene acceso a denuncias

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha remitido en la tarde de este jueves una carta a la militancia en la que detalla las decisiones adoptadas por el partido tras trascender las denuncias por acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral los socialistas en la provincia, José Tomé, y la informa de que el partido en Galicia no tiene acceso a estas denuncias.

En el texto, remitido por el PSdeG a los medios, Besteiro asegura que las informaciones publicadas en las últimas horas sobre el presunto acoso en la provincia de Lugo causaron a todos los socialistas una "profunda tristeza, una indignación profunda y una repugnancia inevitable".

"Sabéis que en nuestro partido nunca miramos para otro lado. Por eso, ya están activados todos los mecanismos internos para investigar con rigor y llegar hasta el final, como siempre hemos hecho", sostiene en un texto en el que destaca que, "como organización feminista, comprometida y valiente", la primera palabra del PSdeG "es para las víctimas".

"Queremos que sepan --y quiero decíroslo también a vosotros-- que tiene nuestro afecto, nuestro respaldo y nuestra solidaridad. En el Partido Socialista, defender a las mujeres frente a cualquier forma de violencia no es una consigna: es una convicción que nos define. Caiga quien caiga. Sin excepciones. Sin fisuras. Tolerancia cero", subraya.

EXIGE LA ENTREGA DE LAS ACTAS

Besteiro recuerda a los militantes que, desde la jornada del miércoles, José Tomé ya no forma parte del Partido Socialista tras solicitar su suspensión de militancia y anunciar su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y el abandono de todos los grupos socialistas.

"Era lo que debía hacer. Era lo que tenía que hacer. Y también lo que le exigimos en este partido, junto a la entrega de las actas". "El PSdeG no entiende la ejemplaridad como gesto retórico, sino como una obligación ética", apunta.

SIN ACCESO A LA DENUNCIA

En este punto, el jefe de filas del PSdeG subraya algo que califica de "muy importante" y es que la formación en Galicia "no tiene acceso a ninguna denuncia presentada a través del canal específico del partido contra el acoso" toda vez que, según señala, "el protocolo garantiza el anonimato absoluto".

"Ese mismo anonimato", apunta, "es lo que permite que las mujeres se sientan seguras para dar el paso de denunciar, respetando sus tiempos y, sobre todo, su derecho". Por ello, pide respeto para quien sufriese estos hechos y confianza en el trabajo del Órgano contra el Acoso, que asegura que actuará con independencia y garantías totales.

"En esta organización aprendemos que solo defendiendo sin miedo la dignidad de las mujeres estaremos a la altura de nuestra historia", indica la carta, en la que Besteiro sostiene que "es también en estos momentos difíciles cuando un partido se retrata".

"Hoy, igual que ayer y como será siempre, estaremos al lado de las víctimas y animaremos a denunciar cualquier conducta machista, venga de quien venga. Como siempre hicimos", traslada.

El jefe de filas del PSdeG también detalla que, "por responsabilidad y para garantizar la estabilidad orgánica", el PSdeG propondrá a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia de Lugo.

PRIMERA COMPARECENCIA PÚBLICA TRAS SALTAR EL CASO

Además, informa de que en la jornada del viernes se reunirá la dirección del partido en Galicia para abordar esta situación tras horas de "intenso trabajo" y que, a su término, hará las correspondientes declaraciones públicas.

Esta será su primera comparecencia en rueda de prensa desde que detonó el caso, toda vez que, según trasladaron fuentes del PSdeG, canceló su agenda pública para centrarse en abordar la crisis interna.

Besteiro finaliza la carta a la militancia trasladando que "no son días fáciles" pero que también son jornadas en las que pueden "sentir orgullo" de un partido que "no calla, no se esconde y no se amedrenta". "Defendemos la igualdad porque es la razón misma de nuestra existencia. Porque es lo que somos. Gracias por vuestro compromiso, por vuestra confianza y por vuestra militancia", traslada.