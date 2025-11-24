Dimite el alcalde de Agolada (Pontevedra), que había sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación

PONTEVEDRA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Agolada (Pontevedra), Luis Calvo (del Partido Anticorrupción y Justicia --PAyJ--) ha anunciado a través de su perfil en la red social 'Facebook' que ha presentado su dimisión y que se pondrá al frente del Consistorio "provisionalmente" el hasta ahora teniente de alcalde, Óscar Val, al que ha deseado suerte. "Volveremos a vernos en las urnas", anticipa en su despedida.

La renuncia llega dos semanas después de que se hiciese público el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lo absolvió de un delito de falsedad documental en relación con la orden de precintar unas obras en la empresa Lácteos Farelo.

Pero el mismo fallo ratificaba la condena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo la condena por un delito de prevaricación administrativa. El alto tribunal gallego argumentó que la decisión del alcalde se adoptó sin ningún tipo de procedimiento administrativo, y en la línea con la sentencia previa de la Audiencia de Pontevedra, compartía que ese modo de actuar supuso un "claro abuso de poder".

En su escrito en redes sociales, el hasta ahora regidor identifica la razón de su renuncia con que el BNG de Agolada pidió la ejecución inmediata de la sentencia.

Lo hace, denuncia en su escrito, "después de dos intentos (también por parte del BNG) de intentar comprar dos concejales del PAY (fracasando)".

"Nosotros ya sabíamos desde un día antes de las votaciones que BNG y PP iban cogidos de la mano, cosa que no sabían los votantes del BNG. ¡Escuchando una conversación debajo de un balcón, en el núcloe urbano de Agolada, un destacado dirigente y activo del BNG y otro que iba en la lista del PP se repartieron el Ayuntamiento como si fuese cortar un queso. ¡Les salió mal, pero la intención cuenta!", se queja, entre otras cuestiones.

"VIVIMOS EN UNA DICTADURA"

Calvo denuncia falta de inversiones en la Xunta y se queja de que, ante la llegada de "nuevas promesas políticas con ganas de cambiar esto para siempre", se revela que se vive "en una auténtica dictadura". "En casa de mi teniente fue la Xunta y le analizó la tierra de las patatas. ¡Increíble de creer!", avisa.

"Volveremos a vernos en las urnas. Suerte teniente Óscar Val García, un grande a todos los niveles. El PAYJ está contigo", concluye.