Dimiten todos los miembros del Consejo Asesor del Museo de Pontevedra por discrepancias con la Diputación

PONTEVEDRA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del Consejo asesor del Museo de Pontevedra han comunicado este jueves su dimisión "inmediata e irrevocable" por sus discrepancias con la Diputación.

En concreto, María Dolores Dopico Aneiros, Beatriz Comendador Rey, Ramón Rozas Domínguez, Carmen Lamas Pérez, Xaime Domínguez Toxo, María Teresa Táboas Veleiro y Joaquín Martínez Silva formaban parte hasta ahora de este consejo, constituido el 27 de enero de 2020.

En un comunicado, han justificado su decisión "a la vista de las decisiones que de forma unilateral se han tomado desde la Diputación de Pontevedra sobre la dirección del Museo de Pontevedra", manifestando su "disconformidad".

Los miembros del Consejo Asesor han explicado que "no consideran oportuno seguir formando parte de un órgano que no está siendo consultado, si no al que básicamente se ha ignorado desde el cambio de gobierno".

Tampoco les parece "apropiado" que se les trate como "invitados de piedra" y que puedan "parecer cómplices de esta toma de decisiones que son, en todo caso, de orden partidista pero que no responden a ningún parámetro de orden técnico".

CESE DEL DIRECTOR

Sobre la decisión adoptada en el Museo (tras el cese de su director, José Manuel Rey), ha apuntado que "responde únicamente a motivaciones de orden político" ya que entienden "no pueden responder a la valoración del trabajo realizado por el equipo técnico", que califican como "un trabajo serio, esforzado y riguroso en estos años".

Así, han recordado que durante la gestión del recientemente cesado director "fue observable la transformación y apertura del Museo de Pontevedra". En primer lugar, "ya el proceso de designación de esta dirección" fue realizado a través de un procedimiento de selección "competitivo y no una designación a dedo" y con la presentación de un proyecto definido a cinco años, que se presentó y expuso haciendo partícipe desde al Consejo Asesor desde su constitución.

Sin entrar a valorar la nueva dirección, en el comunicado han señalado que "la forma de elección" de la nueva directora Ángeles Tilve "habla por sí mismo del cariz de las nuevas líneas de actuación que se configuran en el futuro de la institución cultural".

A lo largo de este tiempo y desde su constitución en enero de 2020, el Consejo Asesor fue convocado y consultado de forma habitual en aquellas decisiones de importancia para el futuro de la institución museística, según han destacado. "Todos los miembros tuvimos ocasión de debatir y conformar un escenario consensuado guiados siempre por el interés común de dibujar el mejor futuro para el Museo de Pontevedra", han añadido.

Por todo esto, los miembros del Consejo Asesor aseguran que "no pueden comprender" que desde la designación del vicepresidente Rafa Domínguez como responsable del Museo en la configuración del nuevo gobierno de la Diputación de Pontevedra, "en ningún momento se haya convocado al Consejo Asesor, ni para exponer las directrices o, de haberlas, las nuevas líneas de trabajo, ni para consultar al respecto de la idoneidad del equipo para desarrollar ese nuevo plan de ruta".