La Diputación de A Coruña licita por más de 340.000 euros la musealización del Monasterio de Caaveiro

Archivo - Monasterio De Caaveiro - CONCELLO DE A CAPELA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña saca a concurso público las obras de musealización del Monasterio de Caaveiro, en el Ayuntamiento de A Capela. En concreto, la inversión prevista asciende a 342.975,21 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 24 de noviembre.

Según ha desgranado la institución provincial en una nota de prensa, los trabajos consistirán principalmente en intervenciones museográficas para acondicionar este convento en un espacio que "permite una mejor contextualización del edificio".

La instalación de pasamanos en las escaleras para garantizar la seguridad de las personas usuarias, así como facilitar la movilidad de aquellas con mayor dificultad, será una de las intervenciones que se desarrollarán.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación de un nuevo cierre de control de acceso al monasterio para poder diferenciar el canal de entrada y de salida. Por otro lado, se modificarán los cuadros eléctricos, se instalará nueva iluminación y se construirán tabiques museográficos.

Con todo, el plazo de ejecución de las obras será de seis meses desde su adjudicación y, tal y como ha señalado el diputado de Patrimonio, Xosé Penas, la actuación supone "un antes y un después" para el patrimonio en la provincia coruñesa.