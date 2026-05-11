Diputación de Ourense y Bomberos provinciales se reunirán el próximo miércoles para "avanzar en las discrepancias"

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ofrece una rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en junta de gobierno - EUROPAPRESS

OURENSE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ourense y el Consorcio de Bomberos de la provincia han avanzado que se reunirán este próximo miércoles para "avanzar en las discrepancias" y poner fin a la huelga indefinida que protagoniza el sector desde hace un mes.

Así lo ha trasladado el presidente provincial, Luis Menor, consultado por medios en una rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, en la que ha insistido en que "muchas de las reivindicaciones" que el consorcio solicita "están ya atendidas".

"Hay algunos puntos de discrepancia, pero nosotros acudimos con la mejor voluntad porque la seguridad es algo esencial, pero las reivindicaciones se tienen que adaptar a las posibilidades reales", ha añadido Menor, incidiendo en que las huelgas "no son buenas para ninguna parte" implicada.

RESPUESTA DEL CONSORCIO

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Roberto Fernández, consultado por Europa Press, ha avanzado que el consorcio "esperará hasta el miércoles" para "ver si se llega a acuerdos".

"Esperaremos a ver qué nos propone la administración. Si cumplen con nuestras reivindicaciones se acabará la huelga, sino seguiremos con denuncias", ha añadido.

Entre las cuestiones principales que demandan, destacan "insuficiencia" de personal en bolsa, "servicios mínimos a base de horas extra" y el "incumplimiento" del convenio firmado en 2024 tras las movilizaciones del año 2023.