La Diputación de Ourense destinará cerca de 300.000 euros a infraestructuras y servicios municipales de la provincia

Junta de Gobierno de la Diputación de Ourense, encabezada por su presidente, Luis Menor - DIPUTACIÓN DE OURENSE

OURENSE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ourense ha acordado este lunes en junta de Gobierno destinar un total de 288.647 euros en un total de 10 ayudas a municipios de la provincia, para la financiación de proyectos "fundamentales para el día a día de los vecinos", encaminados a la mejora de infraestructuras y servicios locales.

Así lo ha trasladado su presidente, Luis Menor, en rueda de prensa, en la que ha desgranado que, entre los ayuntamientos beneficiados se encuentran Carballeda de Avia, con un total de 96.000 euros para mejoras en infraestructuras y la instalación de autoconsumo colectivo para la comunidad energética local.

También el municipio de A Merca recibirá cerca de 60.000 euros para mejorar la eficiencia energética de varios núcleos de población, así como Bande (34.000 euros), Muíños (20.000 euros), Padrenda (19.999 euros), Viana do Bolo (12.600 euros) o Vilardevós (46.043 euros) para el acondicionamiento de caminos y núcleos rurales.

AYUDAS AL DEPORTE

En este sentido, la junta de Gobierno ha fijado, además, los precios públicos para el programa 'Escolas de Verán Deportivas 2026', que se desarrollará entre el 6 y el 31 de julio en las instalaciones del Pazo dos Deportes 'Paco Paz'.

Tal y como ha explicado el presidente, la iniciativa busca "facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las familias ourensanas durante el periodo vacacional".

En concreto, el programa contará con un máximo de 320 participantes, a los que se les aplicará una bonificación de 39,28%, siendo la tarifa de 30 euros por usuario cada semana para la modalidad 'Escola Básica' --basada en la acogida matinal desde las 8.00 horas, con actividades hasta las 14.00 horas--.