La Diputación de Pontevedra destina 100.000 euros a un estudio para crear un circuito de automovilismo en la provincia

El piloto Christian Costoya y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López - DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha anunciado que, "por primera vez en la historia", se destinarán 100.000 euros en 2027 para la redacción de un estudio sobre la posibilidad de crear un circuito de automovilismo en una localización por determinar en la provincia.

Así lo ha avanzado en un nuevo capítulo del pódcast de la Diputación 'Minutos Extra', en un encuentro con el piloto Christian Costoya, vecino de Silleda (Pontevedra), quien lo considera "muy buena idea" para la gente joven. Al respecto, Luis López ha apuntado a que la posible elección de la ubicación se elegirá bajo criterios profesionales. "Y nos encantaría que tú pudieras correr en casa, mucho más en la Fórmula 1", le ha dicho a Costoya. Precisamente, el piloto ha mostrado su deseo, en esta conversación informal, de que el futuro circuito se instale en: "En mi casa, en Silleda, o cerca del mar".