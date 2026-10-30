La Diputación de Pontevedra moviliza 2,7 millones de euros para actuaciones en igualdad, carreteras y municipios

PONTEVEDRA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha dado cuenta de una serie de actuaciones por cerca de 2,7 millones de euros en materia de igualdad, mejora de carreteras provinciales e inversiones en los municipios de la provincia.

Según ha informado en rueda de prensa, en la junta de gobierno celebrada este viernes figura la aprobación de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Pontevedra, dotado con 900.000 euros, para financiar íntegramente las obras de mejora del entorno urbano del Puente de Santiago.

La actuación permitirá transformar el espacio comprendido entre la calle Serra, la avenida de Bos Aires, las calles Alfredo García Hermida y Padre Amoedo, así como la glorieta de conexión con el puente.

El proyecto contempla la creación de una plataforma única, la ampliación y continuidad de los pasos peatonales, la renovación de los pavimentos y la reorganización de las zonas verdes. Luis López también ha indicado que, en materia de igualdad, ha aprobado una convocatoria de ayudas por importe de 260.000 euros destinada a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para promover la igualdad de oportunidades y combatir la violencia de género.

Por otra parte, en el marco del plan Máis Provincia, la Diputación ha dado luz verde a tres aportaciones que suman 300.000 euros para los municipios de Gondomar y O Grove. En concreto, Gondomar recibirá 75.000 euros para mejorar la pavimentación, la red de drenaje y aguas pluviales y la seguridad vial en los barrios de A Atalaia y A Rocha.

Por su parte, O Grove contará con una subvención de 110.000 euros para renovar el parque infantil de Terra de Porto y otra ayuda de 115.000 euros para acondicionar la plaza de O Corgo como refugio climático y espacio adaptado para mascotas.

En el apartado de infraestructuras viarias, el organismo provincial ha movilizado cerca de 1,3 millones de euros para dos actuaciones en Forcarei (570.000 euros) y Silleda (710.000 euros). En Forcarei, se ha aprobado el expediente de contratación de las obras de mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial EP-7001, que conecta A Estrada y Forcarei. En Silleda se adjudicaron las obras de reposición del firme en la carretera EP-6503, entre Silleda, Siador y Refoxos.