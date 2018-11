La diputada Ánxeles Cuña justifica que en 2018 "aplazó" el pago a En Marea por falta de "transparencia" en las cuentas

Publicado 30/11/2018 13:57:31 CET

La diputada independiente tacha de "error" el comunicado de la coordinadora de En Marea: "Ellos sabrán por qué lo hicieron"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de En Marea Ánxeles Cuña ha defendido que en este 2018 "aplazó" su contribución a la organización rupturista ante la falta de "transparencia" en la gestión económica y ha tachado de información "sesgada" y de "error" el comunicado de la coordinadora del partido en el que se daba a conocer que algunos de sus diputados parlamentarios no estaban cumpliendo con sus obligaciones financieras.

"No entiendo por qué se da una noticia sesgada", ha denunciado. "Yo si hay transparencia seguiré donando a En Marea, si no la hay, es legítimo decir que hago una donación a cualquier asociación o fundación sin ánimo de lucro y que cumpla sus objetivos sociales", ha añadido.

En declaraciones a los medios de comunicación convocadas por En Marea, Ánxeles Cuña ha querido así "desmentir" informaciones que considera "claramente falsas" y que proceden del comunicado que la coordinadora de la formación remitió esta semana, en pleno período de campaña electoral interna a su Consello.

En ese comunicado, se señaló que los diputados autonómicos de Podemos y Esquerda Unida, excepto Manuel Lago, incumplían con la obligación de la carta financiera, que contempla que deben destinar a la formación el 50% de las cantidades que están obligados a donar de su sueldo. También se incluiría entre los 'deudores' a la independiente Ánxeles Cuña.

Pero la diputada ha remarcado que "de incumplimiento nada", porque el año "termina dentro de un mes" y cumplirá como ha hecho desde "el minuto cero" en caso de que las cuentas de En Marea sean "transparentes".

DATOS

Para respaldar su afirmación, ha aportado datos. En 2016 contribuyó con 1.810 euros correspondientes a los tres meses que estuvo de diputada, aunque no disponía del certificado por no haberlo solicitado. En cuanto a 2017, ha indicado, con certificado en mano, que sus aportaciones ascendieron a 5.040 euros. Y a estas cantidades se sumarían las "cantidades considerables" destinadas a "cinco o seis ONG".

Sin embargo, ha justificado que en 2018 "aplazó la donación por un motivo de transparencia". "Pedí cuentas de a dónde se destinaban las donaciones, se me remitió a la página donde hay pérdidas y ganancias de En Marea, es un documento de balance contable que no especifica nada, no tiene valor intrínseco ninguno, por lo tanto, yo continuo esperando a que desde En Marea se haga el desglose de a dónde se dirigen las donaciones, porque son finalistas, tienen un objetivo concreto, no son para cualquier cosa", ha subrayado.

Ánxeles Cuña ha defendido su "honorabilidad y honestidad", pero también la de los siete diputados de En Marea acusados de no pagar a la formación. "Yo creo que están cumpliendo absolutamente", ha asegurado.

Y pese a afirmar que no iba a "entrar en batalla política", a un día del inicio del período de votación para la elección del Consello, sí ha hablado de "error" de la coordinadora al difundir una información, de "maniqueísmo de quién cumple o no cumple", que sostiene que se debería quedar en el ámbito interno.

"Ellos sabrán por qué lo hicieron", ha dejado caer, "es un tema interno y debe resolverse internamente", "hay suficientes aspectos para hablar previos a unas elecciones, y no de dinero".