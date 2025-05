A dirección do Hospital dá Mariña ve un "transfondo político" nas protestas que "nada ten que ver" coa súa xestión

Di que non hai interlocutor "oficial" e por iso pediu saber quen convoca as concentracións

LUGO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

A dirección do Distrito Sanitario da Mariña asegura que, coa súa petición realizada o mércores á xunta de persoal, o "único" que pretende é "ter coñecemento oficial de quen é, ou son, os convocantes das concentracións" que se realizan no centro a diario desde o 9 de abril. Así mesmo, indica que o "transfondo político" que considera que teñen as protestas, "nada ten que ver coa xestión do hospital".

Na xornada do mércores, a dirección do hospital remitiu un escrito á xunta de persoal, no que pedía que manifestase "se é ou non convocante" destas protestas, ademais de solicitar a documentación que acreditase que foron avisadas debidamente.

A solicitude produciuse despois de que, o martes, artistas plásticos mariñenses realizasen unha 'pancarta-cadro' para solidarirzarse coas queixas do persoal en torno á "deterioración" do servizo. Esta faixa colgouse nunha varanda e foi retirada ao redor dunha hora despois.

A dirección do centro esgrime agora, a través dun comunicado remitido aos medios, que a "única finalidade" da petición á xunta de persoal é "poder determinar quen poden ser 'interlocutores'" á hora de abordar as súas reivindicacións, xa que asegura que non hai "ningún de forma oficial".

O mesmo cualifica como "sorprendente" que a xunta de persoal do Hospital da Mariña se pronuncia como a organizadora as concentracións, xa que, na versión da dirección, "negou sempre ser a convocante". Isto é negado, á súa vez, pola representación dos traballadores. Así mesmo, o centro asegura que as protestas "en ningún momento fóronlle comunicadas de forma oficial".

"Non entanto, tampouco podemos deixar pasar por alto que as concentracións foron sempre permitidas, a pesar do transfondo político que hai detrás das mesmas, e que nada ten que ver coa xestión do hospital", esgrime o comunicado.

Nesta liña, o Hospital da Mariña "tomará medidas, pero non de represalia", senón "medidas de diálogo e de comprometer todo o seu esforzo para seguir traballando intensamente día a día na cobertura de todas as prazas vacantes do hospital", como defende que fixo ata agora.

PANCARTA RETIRADA

En relación á retirada da pancarta colgada o martes, o centro esgrime que "cae de caixón que, loxicamente, no hospital, como en ningún outro edifico público ou privado, non se poden colocar obxectos, pancartas ou outros materiais cando se desexe ou de forma totalmente incontrolada e arbitraria, posto que hai unha normativa respecto diso".

Ademais, defende que a retirada da faja responde o "cumprimento da normativa" e a garantía da seguridade dos pacientes e usuarios do centro. Sinala que a mesma "non foi reclamada, de momento, por ninguén".

DÉFICIT DE PERSOAL

En relación ao "déficit de especialistas", o centro explica que "é froito dun concurso de traslados que provocou a marcha dalgúns especialistas a outros centros". Así, está en proceso de resolución unha Oferta Pública de Emprego (OPE) na que se ofertaron "todas" as prazas vacantes, co fin de que se cubran "todas ou unha ampla maioría delas" e liquidar, así, o problema de escaseza de persoal denunciado polo mesmo.

A modo de exemplo, expón, no servizo de Medicamento Interno están contratados neste momento tres facultativos e, mentres non se resolva a OPE en marcha, complétase a asistencia coa presenza no Hospital da Mariña de tres facultativos do HULA que todos os días desprázanse a Burela para prestar alí atención aos pacientes e "minimizar desprazamentos [destes] a outros centros".

Respecto dos traslados de pacientes, criticados en reiteradas ocasións por traballadores, a dirección defende que "só se realizan baixo estritos criterios clínicos e co único obxectivo de prestar a mellor solución diagnóstica e terapéutica ao proceso de cada paciente".

Por outra banda, considera que "os 'traslados masivos' dos que falan [os empregados] continuamente" eran ata principios de maio unha media de dúas por semana na área de Medicamento Interno e outros dous na de Cardiología, "que xa se realizaban antes". "Esa é a media no que vai de ano e ata o mes de maio", insiste, á vez que indica que desde fai algo máis dun mes na área de Medicamento Interno xa non se realizan traslados.

"Os 'traslados masivos' dos que falan e que non responden en absoluto á realidade, son só unha mostra máis da instrumentalización política destas concentracións, que o único que buscan e xerar malestar e desconfianza entre a poboación e sen achegar opcións de mellora", engade.